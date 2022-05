Des dirigeants du monde entier transmettent leurs vœux à Israël à l'occasion du jour de l'indépendance

"Nos liens sont indéfectibles, et je suis fier de me tenir aux côtés d'Israël aujourd'hui et pour toujours"

Plusieurs dirigeants du monde entier ont envoyé des messages de félicitations à Israël à l'occasion du 74ème anniversaire de son indépendance, jeudi.

Dans un message vidéo diffusé lors d'une cérémonie officielle à Jérusalem jeudi matin, le président américain Joe Biden a vanté les liens étroits entre Israël et les États-Unis.

"Je suis honoré de vous transmettre les meilleurs vœux du peuple des États-Unis d'Amérique à l'occasion du 74ème anniversaire de l'État d'Israël", a déclaré Joe Biden dans la vidéo.

"Une longue et étroite amitié entre nos pays a commencé au moment où les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à reconnaître Israël comme État indépendant, 11 minutes seulement après sa fondation", a-t-il déclaré, vantant "74 ans de progrès et de partenariat" qui ont inclus des collaborations dans le domaine de la science et de la technologie ainsi que "de nouveaux liens régionaux pionniers [et] la garantie de la sécurité d'Israël."

"Le partenariat entre Israël et les États-Unis a été indispensable pour les États-Unis, et je crois pour Israël aussi", a ajouté M. Biden. "Nos liens sont indéfectibles, et je suis fier de me tenir aux côtés d'Israël aujourd'hui et pour toujours."

Des messages vidéo du président allemand Frank-Walter Steinmeier, du Premier ministre japonais Fumio Kishida, du Premier ministre indien Narendra Modi et d'autres dirigeants mondiaux ont également été diffusés pendant la cérémonie.

Dans une déclaration à part, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que son pays "est fier d'avoir été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement Israël en 1948."

Trudeau a affirmé que le Canada "continuera à s'opposer aux efforts visant à isoler Israël dans les forums internationaux, et nous continuerons à nous opposer à toute attaque contre les valeurs que nous partageons."