L'Iranien qui avait reconnu avoir été chargé d'un attentat contre un Israélien affirme avoir été contraint à de faux aveux

Mansour Rasouli, membre des Gardiens de la révolution iraniens, avait été interrogé par le Mossad

Un Iranien a démenti les informations selon lesquelles il aurait participé à une tentative d'assassinat d'un diplomate israélien en Turquie et de deux autres personnes, affirmant avoir été torturé et contraint à de faux aveux.

Au début du mois, plusieurs médias israéliens avaient rapporté que le Mossad avait détenu et interrogé Mansour Rasouli, membre des Gardiens de la révolution iraniens, en territoire iranien.

Samedi, de nouvelles séquences vidéo ont été diffusées, montrant Rasouli avouant, lors d'un interrogatoire à son domicile en Iran, qu'il avait été envoyé pour cibler un diplomate israélien travaillant au consulat d'Istanbul, ainsi qu'un général américain en poste en Allemagne et un journaliste en France.

Channel 13 news a déclaré que la vidéo provenait du Mossad lui-même, sans toutefois citer de source pour cette affirmation.

Mais une vidéo diffusée par Iran International, un média d'opposition iranien basé à Londres, montre Rasouli qui nie la véracité de ses aveux, et qui affirme qu'ils lui avaient été extorqués par des ravisseurs sous la torture.

"Des criminels m'ont enlevé... ils m'ont mis un sac sur la tête et m'ont emmené dans un endroit inconnu", a-t-il déclaré dans la vidéo.

"Ils m'ont dit qu'ils me tueraient ainsi que ma famille et m'ont torturé. Ils m'ont dit que je devais dire tout ce qu'ils m'ont dit : que j'étais un émissaire des gardiens de la révolution et que j'étais envoyé pour tuer des gens en Europe et en Turquie. Je nie tout cela, bien sûr", a-t-il expliqué.

La semaine dernière, un enregistrement audio de Rasouli, 52 ans, a été diffusé en Israël, dans lequel il aurait admis avoir été chargé par les Gardiens de commettre ces attaques avant d'être libéré.