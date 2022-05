Israël: les deux auteurs de l'attentat d'Elad, capturés par les forces de sécurité dans le centre du pays

Les deux hommes ont été retrouvés dans la forêt de Nachshonim près de la ville de Rosh HaAyin

Les deux terroristes qui ont perpétré l'attentat dans la ville d'Elad jeudi soir, au cours duquel trois personnes ont été tuées, ont été capturés dimanche matin par les forces de sécurité.

"Les deux terroristes qui ont assassiné trois civils israéliens dans l'attaque meurtrière de la ville d'Elad ont été arrêtés", ont indiqué la police, l'armée et le Shin Bet (service de sécurité intérieure) dans un communiqué commun.

Assaad Youssef Al-Rifaï, 19 ans, et Sobhi Imed Abou Choukeir, 20 ans, originaires du village de Roummaneh près de Jénine, avaient tué Yonatan Habakuk, 44 ans, Boaz Gol, 49 ans, et Oren Ben Yiftah, 35 ans, trois pères de famille, à coups de couteau et de hache à la fin des festivités du jour de l'indépendance. L'attaque avait mis le pays en émoi.

Les deux hommes ont été retrouvés après près de quatre jours de traque dans la forêt de Nachshonim près de la ville de Rosh HaAyin, à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv.

Ils ont été retrouvés dans un état d'épuisement avancé, sans eau ni nourriture. Les deux terroristes ont subi un examen médical sur le lieu de leur arrestation, dans la forêt, avant d'être emmenés pour être interrogés par le Shin Bet.

Une enquête préliminaire a déterminé que les deux hommes ne sont affiliés à aucune organisation et souligné qu'aucun signe précurseur n’aurait pu éveiller les soupçons d'une attaque.

Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a félicité les forces de sécurité dans un communiqué.

"Au cours des deux derniers jours, les meilleures forces de la police, le Shin Bet et l'armée israélienne ont travaillé ensemble pour mettre la main sur eux. Avec détermination, nous chercherons nos ennemis tout le temps, et partout, et nous les retrouverons", a-t-il affirmé.

Israël avait prolongé jusqu'à dimanche le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour éviter la fuite de terroristes vers ces territoires.