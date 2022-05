Israël se dit prêt à aider l'Ukraine à résoudre la crise humanitaire dans le pays

Selon Zeev Elkin, l'aide israélienne serait axée sur le soulagement des souffrances des civils

Israël a fait savoir à l'Ukraine qu'il était prêt à aider à participer activement aux efforts visant à endiguer la crise humanitaire dans le pays, causée par l'offensive russe qui a commencé il y a plus de deux mois.

Selon la radio publique Kan Reshet Bet, après que l'État hébreu a pris part aux efforts pour évacuer des civils de la ville de Marioupol, le ministre de la Construction et du Logement Zeev Elkin, qui est lui-même d'origine ukrainienne a fait savoir aux responsables à Kiev qu'Israël est tout disposé à apporter son aide sur le plan humanitaire.

Selon le ministre, les efforts que propose l'État hébreu seraient axés sur le soulagement des souffrances des civils.

Ze'ev Elkin a également été affirmé que, selon les évaluations d'Israël et de l'Occident, les chances de parvenir à un cessez-le-feu et à un accord global entre l'Ukraine et la Russie sont presque aujourd'hui inexistantes.

Les responsables israéliens songent par ailleurs à élargir l'aide à l'Ukraine, avec notamment le possible envoi d'équipements militaires défensifs que Jérusalem s'était jusqu'à présent refusé d'envoyer.

Depuis que le début de l'offensive russe, Israël a rejeté les demandes de Kiev et de l'Occident d'envoyer des équipements militaires tels que des batteries anti-missiles, et n'a accepté que récemment d'envoyer des casques et des gilets pare-balles aux secours civils et aux forces médicales, afin de préserver ses relations avec la Russie.

L'État hébreu a par ailleurs déjà envoyé quelque 100 tonnes d'aide humanitaire et installé un hôpital de campagne dans l'ouest de l'Ukraine pendant six semaines.

Selon un responsable diplomatique cité par Haaretz, Israël n'envisage pas d'envoyer des armes offensives ou des technologies défensives avancées, telles que le système antimissile Dôme de fer, mais pourrait faire parvenir matériel pouvant être fourni sans déclencher de crise avec Moscou.