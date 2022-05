L'AP a refusé l'offre d'Israël de mener une enquête conjointe pour déterminer les causes de l'incident

Le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, a dit regretter la mort de la journaliste palestino-américaine d'Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh, tuée lors d'un échange de tirs entre des forces israéliennes et des Palestiniens à Jénine mercredi au cours d'une opération visant l'arrestation de terroristes. et promis d'enquêter pleinement sur les circonstances.

"A ce stade, il n'est pas possible de déterminer par qui elle a été touchée et nous sommes désolés pour sa mort", déclare Aviv Kohavi dans un communiqué de Tsahal.

"Afin d'obtenir la vérité, nous avons mis en place une équipe spéciale qui clarifiera les faits et les présentera dans leur intégralité et le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

L'équipe sera dirigée par le colonel Meni Liberati, chef de la brigade commando de Tsahal.

"Les soldats ont opéré sous le feu, et ont fait preuve de courage et de détermination pour protéger les citoyens du pays, et nous continuerons à le faire partout où on nous sollicite", a ajouté Kohavi.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué que ce sont des Palestiniens armés qui ont "probablement" tiré sur la journaliste par erreur, tandis que l'Autorité palestinienne accuse les troupes israéliennes.

Dans la journée, les États-Unis, la communauté internationale et les pays arabes voisins d'Israël ont demandé l'ouverture d'une enquête sur la mort de la journaliste.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Nides, a demandé une enquête "approfondie" sur la mort de Shireen Abu Aqleh, qui était détentrice de la citoyenneté américaine.

"Très triste d'apprendre la mort de la journaliste américaine et palestinienne Shireen Abu Aqleh. J'encourage une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort et de la blessure d'au moins un autre journaliste aujourd'hui à Jénine", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l'ambassade américaine a affirmé qu'Abu Aqleh était "profondément respectée par de nombreux Palestiniens et d'autres personnes dans le monde" pour ses reportages.

L'envoyé des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a également appelé à une "enquête immédiate et approfondie", sans s'avancer sur la responsabilité de l'incident.

"Je condamne fermement la mort de la journaliste d'Al-Jazeera, Shireen Abu Aqla, qui a été abattue à balles réelles ce matin alors qu'elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes à Jenine", a déclaré M. Wennesland.

De son côté, l'UE a appelé à "une enquête rapide et indépendante afin de traduire les auteurs en justice."

Les responsables israéliens estiment qu'Abu Aqleh a probablement été tué par des tirs palestiniens, mais ont insisté sur le fait qu'ils continueront à enquêter sur l'incident.

Abu Aqleh, 51 ans, est née à Jérusalem. Possédant à la fois une carte de résidence de Jérusalem et un passeport américain, elle effectuait régulièrement des reportages en Israël, en Cisjordanie et à Gaza.

Populaire au sein de la chaîne Al Jazeera, elle était un visage familier pour des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde arabe.

La Jordanie a également condamné le meurtre d'Abu Aqleh, qu'elle a qualifié de "crime horrible", tout en s'abstenant de blâmer spécifiquement Israël.

En revanche, le ministre adjoint qatari des Affaires étrangères, Lolwah Alkhater, a qualifié la mort d'Abu Aqleh de "terrorisme israélien."

"Ce terrorisme israélien soutenu par l'État doit cesser, le soutien inconditionnel à Israël doit cesser", a tweeté Alkhater.

Al-Jazeera a accusé les soldats israéliens d'avoir "délibérément ciblé et tué" Abu Aqleh "de sang-froid".

Après la mort d'Abu Aqleh, des responsables israéliens avaient proposé de mener une enquête conjointe sur cet incident aux côtés de l'Autorité palestinienne, qui a refusé.