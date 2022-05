Funérailles du policier israélien mortellement blessé vendredi lors d'un raid près de Jénine

Noam Raz, membre de l'unité spéciale Yamam, laisse derrière lui, à 47 ans, sa femme et six enfants

L'officier Noam Raz, le membre de l'unité spéciale Yamam, commando de la police, qui a été tué lors d'une opération antiterroriste dans la région de Jénine vendredi, a été enterré dimanche dans la section police du cimetière national du Mont Herzl à Jérusalem.

N. Raz, 47 ans, a été mortellement blessé vendredi au cours de violents affrontements avec des tireurs palestiniens, lors d'une opération conjointe de plusieurs unités à Burqin, dans le nord de la Cisjordanie.

L'armée avait indiqué que le raid visait à interpeller des individus suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes.

Un suspect qui s'était barricadé chez lui a fini par se rendre aux forces israéliennes, comme son frère.

Membre fondateur et résident de l'implantation de Kida en Cisjordanie, Noam Raz laisse derrière lui sa femme, Efrat, et six enfants. Il a été promu hier à titre posthume au rang de sergent-major de commandement.

Des habitants des localités autour de Kida se tenaient le long de la route et agitaient des drapeaux israéliens alors que le cortège funéraire se dirigeait vers le Mont Herzl, où des centaines de personnes ont participé à la cérémonie.

"C'est un héros israélien, un homme de la terre. Il a élevé une famille merveilleuse. Il était gentil, modeste", a dit l'un de ses amis aux journalistes à l'extérieur du cimetière, alors que la famille avait demandé que les médias n'assistent pas à l'enterrement.

Noam Raz était un donneur d'organes, selon le Centre national des transplantations, qui a précisé que ses cornées seront utilisées pour une transplantation.