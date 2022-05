Selon des responsables américains, les mesures israéliennes "compromettent gravement" la liberté de mouvement

Des responsables américains ont vivement protesté contre un projet israélien visant à restreindre l'entrée des étrangers en Cisjordanie, a rapporté mercredi Channel 12.

La chaîne cite des sources au sein de l'administration qui laissent entendre qu'une absence de réévaluation de nouvelles restrictions, qui doivent entrer en vigueur en juillet, pourrait conduire à un report punitif ou même à une suspension du processus visant à ajouter l'État juif au programme américain d'exemption de visa.

Selon Channel 12, des responsables de la Maison Blanche ont exprimé leur désapprobation à l'égard d'une nouvelle mesure qui prévoit que les citoyens étrangers, y compris les Américains, devront se soumettre à un interrogatoire rigoureux pour entrer en Cisjordanie, arguant qu'elle compromet gravement leur liberté de mouvement.

L'ambassade des États-Unis, qui a discuté de ces nouvelles règles avec les autorités israéliennes et encouragé la poursuite des discussions avant leur mise en œuvre, n'a pas confirmé l'existence d'un lien avec le programme américain d'exemption de visa.

Au fil des ans, Israël a imposé différentes restrictions aux citoyens non israéliens souhaitant entrer en Cisjordanie, en fonction de la situation sécuritaire et des raisons invoquées par le voyageur pour entrer dans la région.

En février, le COGAT, l'organisme militaire servant de liaison avec les Palestiniens, a publié un document de 62 pages détaillant les dernières politiques permettant aux étrangers d'entrer en Cisjordanie.

Le document, qui remplace une version brève de quatre pages, élargit considérablement le protocole d'entrée pour les étrangers, rendant la procédure qu'ils doivent suivre plus longue et plus alambiquée.

Les nouvelles restrictions concernent les citoyens étrangers qui viennent enseigner, étudier ou travailler dans les villes palestiniennes de Cisjordanie, ainsi que les étrangers qui épousent des Palestiniens et les Palestiniens ayant une double nationalité, et qui rendent visite à leur famille vivant en Cisjordanie.