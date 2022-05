Israël "enthousiaste" concernant le rétablissement de l'aide américaine aux Palestiniens (responsable)

L'Etat hébreu exhorte les pays donateurs à augmenter leur aide à l'AP pour éviter son effondrement

Les responsables israéliens ont exprimé leur "enthousiasme" à leurs homologues américains concernant le rétablissement de l'aide aux Palestiniens par l'administration Biden après qu'elle a été presque entièrement coupée par l'administration Trump, a déclaré un haut responsable américain.

"Nous voyons beaucoup d'enthousiasme de la part du gouvernement d'Israël pour la reprise de cette aide, par souci des effets déstabilisants de la coupure de l'aide [et] la reconnaissance fondamentale que la stabilité économique joue un rôle critique", a déclaré Samantha Power l'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, lors de son témoignage mardi devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre.

Mme Power répondait aux questions du panel concernant le budget de l'USAID pour l'année fiscale 2023, mais a reçu un nombre disproportionné de questions de la part des législateurs des deux partis concernant l'aide américaine aux Palestiniens.

Le président américain Joe Biden a rétabli plus de 500 millions de dollars d'aide aux Palestiniens depuis son entrée en fonction. La grande majorité de ces fonds sont allés à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), tandis qu'un quart a été versé à USAID pour divers projets humanitaires et économiques en Cisjordanie et à Gaza.

Cette aide avait été supprimée par l'ancien président Donald Trump après le refus de l'Autorité palestinienne de s'engager dans les efforts de paix menés par son administration. Ramallah a rompu ses liens avec Washington en 2017 après que Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël.

La loi américaine interdit toute aide financière directe à l'AP, notamment en raison du programme d'aide sociale de Ramallah, qui comprend des paiements aux prisonniers de sécurité ainsi qu'aux familles des personnes condamnées pour avoir commis des attentats contre des Israéliens.

Alors qu'Israël a également adopté une législation sanctionnant l'AP pour ce qu'il appelle sa politique de "payer pour tuer", des responsables israéliens ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations quant aux difficultés économiques palestiniennes. Des ministres ont notamment exhorté les pays donateurs à augmenter leur aide à l'AP pour éviter son effondrement.