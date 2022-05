B. Gantz évoque l'Iran et la sécurité d'Israël avec le chef de la sécurité nationale américaine à Washington

Gantz a souligné "la nécessité de travailler en étroite collaboration et de se préparer à tout scénario futur"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a rencontré jeudi matin le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan à la Maison Blanche et l'a remercié pour l'engagement de l'administration Biden envers la sécurité d'Israël.

Le voyage de Benny Gantz, qui a atterri à Washington mercredi, se déroule dans un contexte tendu entre Israël et les États-Unis, après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en Cisjordanie et à la nouvelle politique israélienne pour les étrangers cherchant à entrer en Cisjordanie, qui doit entrer en vigueur en juillet.

Selon un compte-rendu publié par le ministère de la Défense, la réunion entre Gantz et Sullivan s'est principalement concentrée sur le programme nucléaire iranien alors que les négociations sont au point mort à Vienne, ainsi que sur les "activités régionales déstabilisantes" de Téhéran.

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, le directeur du bureau politico-militaire du ministère de la Défense, Dror Shalom, et le secrétaire militaire du ministre de la Défense, Yaki Dolf, ont assisté à la réunion.

Mardi, Benny Gantz a averti que "le prix à payer pour relever le défi iranien au niveau mondial ou régional est plus élevé qu'il ne l'était il y a un an et plus bas qu'il ne le sera dans un an", notant que l'Iran n'était qu'à "quelques semaines" d'accumuler suffisamment de matériel fissile pour une bombe.

L'Iran a également annoncé en début de semaine l'inauguration d'une ligne de production pour la fabrication d'un nouveau drone militaire, l'Ababil-2, au Tadjikistan.

Lors de sa rencontre avec M. Sullivan, le ministre de la Défense a "souligné la nécessité de travailler en étroite collaboration et de se préparer à tout scénario futur", selon le compte rendu, en soulignant "l'excellente coopération d'Israël avec les États-Unis en matière de défense".