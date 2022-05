Cisjordanie: les forces israéliennes appréhendent 13 Palestiniens soupçonnés de terrorisme

Les forces de sécurité multiplient les opérations anti-terroristes en Cisjordanie depuis plusieurs semaines

L'armée israélienne et les services de sécurité ont mené, dans la nuit de mercredi à jeudi, des opérations antiterroristes dans plusieurs localités de Cisjordanie, notamment dans les villes d'Al Aroub, d'Ubeidiya, de Ripida et de Qalandiya, afin d'appréhender des suspects.

Les troupes israéliennes ont également opéré dans la ville d'Hébron, où elles ont appréhendé cinq individus soupçonnés de terrorisme et confisqué plusieurs armes illégales.

Les forces de sécurité ont par ailleurs mené des raids dans la ville de Beit Rima et appréhendé deux suspects. Les soldats ont également retrouvé et confisqué un fusil M16 et des munitions.

Des dizaines de Palestiniens ont déclenché des violences pendant l'opération israélienne. Les protestataires ont lancé des pierres et des feux d'artifice en direction des soldats, qui ont répondu par des moyens anti-émeutes.

Des scènes similaires ont eu lieu dans le camp de Ein Beit al-Ma'.

Au total, 13 suspects palestiniens ont été appréhendés dans la nuit, et aucun blessé n'a été signalé du côté des forces israéliennes.

Ces dernières semaines, l'armée israélienne a lancé plusieurs opérations à la recherche de Palestiniens soupçonnés d'être liés aux récentes attaques meurtrières en Israël, qui ont coûté la vie à 19 personnes.