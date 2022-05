Le Hezbollah fait venir au Liban des armes sur des vols commerciaux entre Damas et Téhéran (Tsahal)

La contrebande d'armes de pointe est assurée par le gendre de Qassem Soleimani

Le gendre de l'ancien commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, Qassem Soleimani, fait régulièrement passer des armes depuis l'Iran vers le Liban pour le Hezbollah, a révélé l'armée israélienne vendredi.

Sayyed Reza Hashim Safieddine est le fils de Sayyed Hashem Safieddine, le chef du Conseil exécutif du Hezbollah. Il est considéré comme un membre clé des activités financières du Hezbollah au Liban puisque son père, qui est le cousin de Hassan Nasrallah, supervise les activités sociales et économiques du Hezbollah.

Selon l'armée israélienne, qui révèle régulièrement l'identité de hauts responsables du Hezbollah impliqués dans la contrebande d'armes et de drogues au Liban, Sayyed Hashem Safieddine utilise son statut de haut responsable au sein du groupe terroriste pour aider son fils à faire passer des armes stratégiques.

Reza se rend plusieurs fois par mois en Iran et profite de son séjour dans la République islamique pour coordonner la contrebande d'armes de pointe à destination du groupe terroriste "en utilisant l'infrastructure, les ressources et le réseau d'activistes qu'il dirige", a déclaré l'unité du porte-parole de Tsahal.

Le réseau est soutenu par les Gardiens de la révolution et le Conseil exécutif du Hezbollah dirigé par son père, qui a été ajouté à la liste noire antiterroriste des États-Unis en 2018.

Les armes sont ramenées clandestinement au Liban via des vols commerciaux, mettant donc "en danger les civils" sur des vols entre l'Iran et l'aéroport international de Damas en Syrie.

"L'organisation terroriste Hezbollah exploite l'État du Liban et ses citoyens pour le terrorisme qui sert les intérêts iraniens", a déclaré Tsahal, ajoutant qu'il continuera à surveiller les "tentatives du groupe terroriste de porter atteinte à la sécurité de l'État d'Israël et agira si nécessaire pour la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens."