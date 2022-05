Les États-Unis affirment qu'ils n'ont pas été sollicités pour participer à l'enquête sur la mort de la journaliste d'Al Jazeera

Israël a publiquement appelé à une enquête conjointe, mais Washington affirme "ne pas être au courant"

Ni Israël ni l'Autorité palestinienne n'ont formellement demandé l'aide des États-Unis dans l'enquête sur la mort de la journaliste d'Al-Jazeera en Cisjordanie, a déclaré mercredi le département d'État.

Shireen Abu Akleh a été tuée au cours d'une fusillade entre des soldats israéliens et des tireurs palestiniens, et Israël estime que seule l'analyse de la balle qui a causé la mort de la journaliste, et qui est détenue par l'Autorité palestinienne, est en mesure de déterminer si l'un de ses soldats a tiré le coup fatal.

L'intervention d'une tierce partie pourrait permettre de surmonter la grande méfiance qui règne entre les deux parties et de rendre compte de manière complète et impartiale de ce qui s'est passé.

Israël a publiquement appelé à une enquête conjointe avec l'AP, avec la participation des États-Unis.

Mais cette semaine, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré qu'il n'était "pas au courant d'une quelconque demande d'assistance" de la part des deux parties.

"Nous avons clairement fait savoir aux autorités israéliennes et palestiniennes que nous attendons des enquêtes qu'elles soient transparentes et impartiales, et qu'elles fassent un compte rendu approfondi des circonstances du meurtre de Shireen Abu Akleh", a déclaré M. Price.

Toute participation américaine nécessiterait une demande de la part d'Israël et de l'AP, qui administre certaines parties de la Cisjordanie.

De son côté, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Hayat, a déclaré que "les responsables israéliens ont publiquement invité les États-Unis à participer à l'enquête". Il a ajouté que "des messages similaires ont été transmis par les canaux officiels", mais a refusé de donner plus de détails.