Israël exige des explications sur les fuites concernant l'élimination d'un responsable iranien

Les responsables israéliens craignent que cette fuite ne renforce le désir de l'Iran de se venger

Les responsables de la sécurité en Israël ont été surpris des fuites dans le New York Times concernant la récente élimination du colonel Sayyad Khodaï du Corps des gardiens de la révolution iranienne, et compteraient exiger des explications auprès de Washington.

Selon Ynet, les responsables israéliens estiment que la fuite expose désormais Israël comme seul responsable de cette élimination, et exonère les Américains de toute implication.

Le journal a cité un responsable des services de renseignement au fait du canal secret par lequel Israël informe les Américains de ses opérations dans la République islamique.

Les responsables israéliens craignent que cette fuite ne renforce le désir de l'Iran de fomenter une opération pour se venger.

Selon le New York Times, les Israéliens ont expliqué à leurs homologues américains que cette élimination était un avertissement à destination des responsables iraniens, afin qu'ils mettent fin aux opérations d'un groupe secret de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, connu sous le nom d'unité 840, chargé d'enlever et d'assassiner des étrangers dans le monde entier, y compris des civils et des responsables israéliens.

Les autorités israéliennes ont déclaré que Khodaï était le chef adjoint de cette unité et qu'il participait à la planification de complots contre des étrangers.

Selon Jérusalem, il était responsable des opérations de l'unité au Moyen-Orient et dans les pays voisins de l'Iran et avait été impliqué au cours des deux dernières années dans des tentatives d'attentats terroristes contre des Israéliens, des civils européens et américains et des responsables gouvernementaux en Colombie, au Kenya, en Éthiopie, aux Émirats arabes unis et à Chypre.

L'Iran n'a jamais reconnu l'existence de l'Unité 840.

Le colonel Sayyad Khodaï a été tué dimanche par deux motards qui ont ouvert le feu sur lui dans l'est de la capitale iranienne alors qu'il rentrait chez lui. Il a été atteint de cinq balles, selon l'agence officielle Irna.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a dénoncé cet assassinat comme un "acte terroriste criminel" et a affirmé avoir démantelé plus tôt dans la journée de dimanche un "réseau de voyous liés au régime sioniste et aux services de renseignements israéliens".

Lundi, le président iranien Ebrahïm Raïssi a juré que son pays vengerait la mort de Sayyad Khodaï.

Israël, qui n'a fait aucun commentaire officiel sur l'incident, aurait relevé le niveau d'alerte de sécurité dans ses ambassades et consulats à travers le monde, craignant une attaque iranienne en représailles.