Israël a refusé la demande américaine de transférer des missiles antichars à l'Ukraine (responsables)

L'Etat hébreu s'inquiéterait de l'impact d'une telle décision sur ses relations avec la Russie

Israël a récemment rejeté une demande américaine visant à approuver le transfert de ses missiles antichars Spike d'Allemagne, où ils sont fabriqués sous licence dans une usine appartenant à Israël, vers l'Ukraine pour être utilisés contre les forces d'invasion russes, a rapporté mercredi le site Axios.

Israël s'inquiéterait de l'impact d'une telle décision sur ses relations avec la Russie. Plus précisément, un responsable israélien a déclaré que l'État hébreu craignait que "des soldats russes soient tués par des armes fabriquées en Israël, ce qui pourrait amener la Russie à nuire aux intérêts sécuritaires d'Israël en Syrie".

La licence stipule qu'Israël doit approuver le transfert des missiles à une tierce partie, selon Axios qui cite deux responsables américains et israéliens.

Colin Kahl, sous-secrétaire américain à la défense pour la politique, a soulevé la question lors de sa rencontre avec le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Eshel, au cours de la visite de ce dernier à Washington il y a deux semaines, selon les responsables.

Le responsable israélien a rejeté la demande de son interlocuteur, soulignant qu'Israël fournira uniquement des équipements non létaux aux Ukrainiens.

Ces dernières semaines, Jérusalem a semblé s'éloigner légèrement de son approche équilibrée, acceptant d'envoyer des centaines de casques et de gilets pare-balles aux secouristes en Ukraine et accusant explicitement la Russie de crimes de guerre.

Depuis le début de l'invasion russe, Israël a rejeté les demandes de Kiev et de l'Occident en matière d'équipement militaire, comme les batteries antimissiles, et n'a accepté que récemment d'envoyer les casques et les gilets pare-balles, dans le cadre d'une politique visant à préserver les liens avec la Russie. L'État hébreu a en revanche envoyé une centaine de tonnes d'aide humanitaire et installé un hôpital de campagne dans l'ouest Ukraine pendant six semaines.

Israël cherche à maintenir ses capacités opérationnelles en Syrie, un allié de Moscou, qui y dispose d'importantes forces.