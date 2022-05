Des responsables américains mettent en garde Israël contre l'expulsion des Palestiniens des collines du sud d'Hébron

Israël compte installer une zone d'entraînement militaire sur le site

L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, et 83 législateurs démocrates des deux chambres du Congrès ont exprimé leur inquiétude, jeudi, face aux projets israéliens d'expulser environ 1.300 Palestiniens des collines du sud d'Hébron, en Cisjordanie, afin de faire place à une zone d'entraînement militaire.

Mme Thomas-Greenfield a soulevé la question lors de la session mensuelle du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, tandis que 20 sénateurs et 63 représentants ont écrit une lettre au secrétaire d'État américain Antony Blinken pour lui demander d'intervenir, alors que le président américain Joe Biden va se rendre en Israël et en Cisjordanie le mois prochain.

Il y a trois semaines, la Cour suprême a décidé qu'Israël pouvait procéder aux expulsions dans une zone connue sous le nom de Masafer Yatta, où se trouvent au moins huit hameaux bédouins.

Le juge David Mintz a écrit dans sa décision que les pétitionnaires palestiniens n'avaient pas réussi à prouver qu'ils avaient vécu dans les villages en tant que résidents permanents avant que l'armée ne déclare la région zone d'entraînement au début des années 1980.

Les Palestiniens soutenaient que leur présence dans les villages remontait à plusieurs décennies. L'armée israélienne, en revanche, a fait valoir qu'ils étaient entrés occasionnellement dans la zone lors de migrations saisonnières, ce qui signifie qu'ils n'avaient aucun droit sur les terres.

"Il est important de s'abstenir d'actions unilatérales qui exacerbent les tensions et mettent en péril une solution négociée à deux États. Cela inclut la situation à Masafer Yatta et d'autres expulsions, que nous continuons à suivre de près et pour lesquelles nous exprimons nos préoccupations", a déclaré Thomas-Greenfield au Conseil de sécurité.

Dans leur lettre à Blinken, les législateurs démocrates ont écrit que "de telles expulsions sapent nos valeurs démocratiques communes, mettent en péril la sécurité d'Israël et méprisent les droits humains et civils des Palestiniens."

Depuis plus de deux décennies, l'armée israélienne, les Palestiniens et les groupes de défense des droits se disputent la légalité de l'expulsion des Palestiniens vivant dans la zone de tir, connue sous le nom de zone 918.