Washington dénonce la loi irakienne interdisant les liens avec Israël qui "favorise un environnement antisémite"

Les États-Unis ont fustigé la loi adoptée jeudi en Irak qui criminalise la normalisation des liens avec Israël, affirmant qu'elle favorise "un environnement d'antisémitisme".

"Les États-Unis sont profondément troublés par l'adoption par le Parlement irakien d'une loi qui criminalise la normalisation des relations avec Israël", a déclaré le département d'État dans un communiqué.

"En plus de mettre en péril la liberté d'expression et de promouvoir un environnement d'antisémitisme, cette législation contraste fortement avec les progrès que les voisins de l'Irak ont réalisés en construisant des ponts et en normalisant les relations avec Israël, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les populations dans toute la région", a-t-il poursuivi.

Le département d'État a également réitéré le "soutien fort et inébranlable" des États-Unis à Israël, "y compris lorsqu'il étend ses liens avec ses voisins dans la poursuite d'une paix et d'une prospérité accrues pour tous".

Cette déclaration était la dernière manifestation de soutien de l'administration Biden aux accords de normalisation connus sous le nom d'accords d'Abraham qu'Israël a signés avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc en 2020.

L'administration n'a pas encore négocié d'accords supplémentaires, se concentrant principalement sur le renforcement des accords existants, mais elle serait en pourparlers avec l'Arabie saoudite au sujet d'un accord en vue d'une normalisation avec Jérusalem.

L'année dernière, plus de 300 Irakiens se sont réunis dans la capitale kurde d'Erbil pour une conférence où les intervenants ont appelé à la normalisation des liens avec Israël, bien que l'événement ait été rapidement condamné par le gouvernement de Bagdad.

La loi adoptée jeudi stipule que les contrevenants peuvent être condamnés à mort ou à la prison à vie.

La loi a été approuvée par 275 députés dans une assemblée qui compte 329 sièges. Un communiqué du Parlement a déclaré que la législation est "le véritable reflet de la volonté du peuple".

La manière dont la loi sera appliquée n'est pas claire, car l'Irak n'a pas reconnu Israël ; les deux nations n'ont pas de relations diplomatiques et restent officiellement en état de guerre.