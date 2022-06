Israël: un commandant réprimandé pour avoir dit que Tsahal et le mouvement des implantations étaient "une seule et même chose"

L’armée a indiqué que Roy Zweig a été convoqué pour une "conversation de clarification" avec son supérieur

Un haut commandant de Tsahal a été réprimandé mercredi après avoir déclaré que l'armée et le mouvement des implantations sont "une seule et même chose" lors d'une apparition à un événement qui n'était pas coordonné avec l'armée.

Le général de brigade Roy Zweig, qui dirige la brigade régionale de Samarie, dans le nord de la Cisjordanie, a fait ces remarques lors d'un discours prononcé dimanche à l'occasion de la Journée de Jérusalem, devant des étudiants de yeshiva (école talmudique) de l’implantation d'Elon Moreh.

"On a souvent dit que l'armée et le mouvement des implantations travaillent ensemble. Je ne suis pas d'accord avec cela, je pense que l'armée et le mouvement des implantations sont une seule et même chose", a déclaré M. Zweig, ajoutant que ceux qui prétendent qu'ils travaillent ensemble cherchent à "faire la différence entre les deux groupes."

Ces propos ont suscité des critiques de la part de sympathisants de gauche, qui ont affirmé qu’ils constituaient une preuve supplémentaire de la relation inappropriée entre Tsahal et les Israéliens des implantations de Cisjordanie, qui, selon eux, se fait au détriment des Palestiniens et empêche les soldats d'agir contre les Juifs de cette région qui enfreignent la loi.

Dans un communiqué, l’armée a indiqué que M. Zweig a été convoqué pour une "conversation de clarification" avec son supérieur, le commandant de la division de Cisjordanie Avi Blot, qui s’est désolidarisé de ces propos. M. Blot a également souligné que M. Zweig a participé à cet événement sans autorisation de l'armée.

Un officier au fait de l'affaire a indiqué au site d'information Walla que la décision de réprimander M. Zweig avait été prise par le chef d'état-major de l’armée, Aviv Kohavi.