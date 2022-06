Des heurts ont éclaté quand des terroristes palestiniens ont lancé des explosifs sur des soldats israéliens

Un Palestinien a été tué mercredi soir lors de heurts avec l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé le ministère de la Santé palestinien dans un communiqué.

Les affrontements ont éclaté quand des terroristes palestiniens ont lancé des explosifs sur des soldats israéliens dans le village de Ya'bad, près de Jénine, en Cisjordanie, alors que des bulldozers de l’armée étaient déployés pour démolir la maison du terroriste Dia Hamarsha, qui avait perpétré une attaque terroriste à Bnei Brak, en mars dernier.

Selon les médias palestiniens, à la suite des affrontements, trois terroristes ont été blessés, dont deux dans un état critique. L'un d'eux a succombé à ses blessures.

L’armée israélienne a émis un ordre de démolition de la maison du terroriste le mois dernier. Dia Hamarsha est mort lors de l’attaque qu’il a menée dans la ville proche de Tel-Aviv, et qui a coûté la vie à cinq personnes.

Entre fin mars et mi-avril, 19 personnes, la plupart israéliennes, ont péri dans une série d’attentats en Israël et en Cisjordanie. Outre celle de Bnei Brak, les attaques ont frappé notamment les villes de Tel-Aviv, de Hadera (nord) et de Beersheva (sud).

Ces deux attaques ont été menées par des Arabes israéliens liés au groupe jihadiste État islamique.