La marine israélienne termine un exercice sous-marin "complexe" en mer Rouge

La marine israélienne a terminé jeudi matin un exercice sous-marin "complexe" et "long" en mer Rouge, a annoncé l'armée.

Au cours de l'exercice, le sous-marin de classe Dolphin INS Tekuma a été escorté par des corvettes de classe Saar 5 et 4.5 en mer Rouge, dans le cadre d’un exercice simulant "l'obtention de la supériorité maritime", a souligné Tsahal.

L'exercice visait à atteindre cet objectif tout en maintenant la liberté maritime en mer Rouge et en "augmentant la zone opératoire de la marine".

"Les troupes de la marine sont rentrées ce matin d'un exercice complexe en mer Rouge. Ce long exercice a permis de simuler divers scénarios, notamment l'obtention de la supériorité et de la liberté de navigation en mer Rouge", a déclaré le chef de la marine israélienne, le général de division David Salama.

"La Marine continuera à renforcer ses capacités opérationnelles et à accroître ses domaines d'activité", a-t-il ajouté.

L'exercice s'est déroulé dans le cadre d'un entraînement majeur d'un mois baptisé "Chariots de feu", le plus important de l'armée depuis des décennies.

Cet entraînement vise à préparer l’armée sur différentes zones simultanément, dans l’éventualité d’un nouveau conflit avec le Hezbollah, soutenu par l'Iran au Liban.

Au cours d'exercices au-dessus de la mer Méditerranée, l'armée de l'air a simulé des frappes aériennes sur des installations nucléaires iraniennes.

Les responsables militaires ont déclaré que les exercices visaient à améliorer la compétence et la préparation des troupes et des hauts gradés à la guerre sur plusieurs fronts, ainsi que la coordination avec d'autres organisations d'urgence, les autorités locales et les ministères.