Des chars israéliens auraient détruit un avant-poste de l'armée syrienne dans la zone démilitarisée du Golan

Des avions israéliens ont largué des tracts pour avertir les soldats syriens de ne pas opérer dans cette zone

Des chars israéliens ont bombardé mercredi matin un poste d'observation installé par l'armée syrienne dans une partie démilitarisée du plateau du Golan, selon plusieurs sources syriennes locales.

L'avant-poste visé est situé près du village d'al-Malgah, dans la région de Quneitra.

L’armée israélienne a refusé de commenter l’information, conformément à sa politique consistant à ne pas reconnaître officiellement les frappes spécifiques en Syrie, sauf celles qui sont menées en représailles à des attaques contre Israël.

Après la frappe, des avions israéliens ont largué des tracts près de la frontière pour avertir les soldats syriens de ne pas opérer dans la zone démilitarisée entre les deux pays, a rapporté la radio syrienne pro-opposition Houran.

Les tracts, rédigés en arabe et adressés aux "commandants de l'armée [arabe] syrienne", ressemblaient à des tracts similaires largués en Syrie par le passé et comportaient la silhouette d'un aigle, symbole de la 210e division "Bashan" de Tsahal, chargée de défendre la frontière entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan.

"Comme nous vous l’avons déjà dit, nous ne tolérerons aucune présence de l'armée syrienne tant qu'elle continuera à violer l'accord de désengagement, en se trouvant dans une zone démilitarisée", indiquait le tract.

Le document comprenait également des images de soldats syriens qui auraient été vus en train d'opérer dans la zone démilitarisée.

Selon une autre source syrienne proche de l’opposition sur le plateau du Golan, l'endroit était utilisé par des forces iraniennes ou soutenues par l'Iran.

Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, mais Israël a accusé à plusieurs reprises l'armée syrienne d'aider activement le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l'Iran dans la région.

La zone démilitarisée, qui mesure environ sept kilomètres dans sa plus grande largeur et 200 mètres dans sa plus petite largeur, a été créée après la guerre du Kippour de 1973, au cours de laquelle la Syrie a tenté de reprendre cette région stratégique.