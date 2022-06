La Chambre internationale de Dubaï ouvre un bureau à Tel Aviv

Cette initiative doit faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays

La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres de commerce de l'émirat, s'apprête à ouvrir un bureau de représentation à Tel-Aviv afin de faciliter le commerce et les investissements entre les communautés d'affaires d'Israël et de Dubaï.

Selon une annonce officielle publiée cette semaine, le bureau de Tel-Aviv de la Chambre internationale de Dubaï identifiera les opportunités d'affaires et d'investissement en Israël et "soutiendra également les entreprises israéliennes dans leur entrée sur le marché de Dubaï et les aidera à tirer parti de l'émirat pour étendre leur portée sur les marchés du CCG [Conseil de coopération du Golfe], d'Afrique et d'Asie".

L'annonce a été faite après une réunion lundi au siège de la Chambre entre Hamad Buamim, président et PDG de Dubai Chambers, la ministre israélienne de l'Économie et de l'Industrie Orna Barbivay, et l'ambassadeur d'Israël aux EAU Amir Hayek.

Ce développement intervient une semaine après qu'Israël et les EAU ont signé un accord de libre-échange historique - l'accord de partenariat économique global – qui a pour but de stimuler les liens économiques entre les deux pays. L'accord porte sur la réglementation, les douanes, les services, les marchés publics, le commerce électronique et la protection des droits de propriété intellectuelle.

Israël et les Émirats arabes unis ont enregistré des échanges bilatéraux d'environ 1 milliard de dollars au cours du premier trimestre de 2022. Les deux pays espèrent que la valeur des échanges atteindra 5 milliards de dollars en 2023-2024 et 1.000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Hamad Buamim a déclaré qu'Israël était un marché d'importance stratégique pour Dubaï et que le pays devrait devenir l'un des 10 principaux partenaires commerciaux de Dubaï d'ici quelques années.

La Chambre internationale de Dubaï compte 11 bureaux internationaux en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique latine. L'organisation a récemment adopté une nouvelle stratégie pour les trois prochaines années qui vise à renforcer la position de Dubaï en tant que centre d'affaires mondial et à identifier 30 marchés internationaux prioritaires "qui offrent un énorme potentiel économique", dont Israël.