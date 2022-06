Des élus américains veulent intégrer les systèmes de défense d'Israël et des pays arabes contre l'Iran

L'idée d'un système de défense aérienne commun avait été évoquée lors du sommet du Néguev en mars dernier

Des groupes bipartisans de législateurs américains, à la Chambre des représentants et au Sénat, ont présenté jeudi un projet de loi visant à créer un système intégré de défense aérienne afin de renforcer la coopération entre Israël et les pays arabes voisins contre l'Iran.

La loi DEFEND (Deterring Enemy Forces and Enabling National Defenses) est le dernier effort en date aux États-Unis pour renforcer les accords de normalisation dits d'"Abraham", que l'administration Trump a négociés entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc en 2020.

La loi autoriserait le ministère américain de la Défense à coopérer avec Israël, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Oman et Koweït) pour développer et mettre en œuvre une architecture intégrée de défense aérienne et antimissile afin de se défendre contre les menaces iraniennes.

À l'exception de l'Égypte, de la Jordanie et - plus récemment - des Émirats arabes unis et du Bahreïn, Israël n'a pas de liens officiels avec les autres pays énumérés dans la législation américaine.

Il entretient toutefois des relations discrètes avec certains d'entre eux, qui se sont développées ces dernières années afin de faire face à l'Iran, mais le parlement irakien a adopté le mois dernier une loi qui criminalise la normalisation des liens avec l'État juif.

Il n'a pas été possible de savoir si l'un des pays cités dans la liste était d'accord avec un tel effort ou même s'il avait été consulté par les législateurs avant que la législation ne soit dévoilée.

L'idée d'un système de défense aérienne commun entre Israël et ses voisins arabes a été évoquée lors du sommet du Néguev réunissant les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et d'Égypte en mars dernier.

Elle aurait également été abordée lors de pourparlers entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, dont Washington espère qu'ils aboutiront à ce que Riyad prenne des mesures pour normaliser ses relations avec Israël.