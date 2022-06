Tsahal va organiser des exercices militaires près de la frontière de Gaza cette semaine

L'armée a indiqué que des explosions pourraient être entendues dans les communautés de la région

L’armée israélienne va organiser des exercices militaires lundi et mardi près de la frontière avec la bande de Gaza.

Tsahal a indiqué que des explosions pourraient être entendues dans les communautés de la région, soulignant toutefois que la circulation des civils ne sera pas affectée par les exercices.

L'armée israélienne a mené ces dernières semaines un vaste exercice militaire impliquant notamment des avions de combat au-dessus de la Méditerranée et des navires de guerre en mer Rouge, afin de se préparer à différents "scénarios" face à l'Iran.

L'armée israélienne devait tenir en mai 2021 un exercice fondé sur le scénario d'un conflit avec les Palestiniens qui s'étendrait à la frontière nord avec le Liban et la Syrie voire au-delà, mais il a été reporté à cause de la guerre de Gaza.

Après un an de retard, les militaires israéliens ont lancé l'exercice pour se préparer à des combats "proches et lointains", avec notamment un exercice mené par des dizaines d'avions de combat au-dessus de la mer Méditerranée qui ont effectué des vols "longue distance", de "ravitaillement" et des "frappes de cibles éloignées".

Selon la presse israélienne, l'exercice a simulé une attaque de grande ampleur contre l'Iran, notamment contre des sites nucléaires.

L’armée a confirmé "se préparer et s'entraîner continuellement pour plusieurs scénarios incluant des menaces de l'Iran".

Une partie de l'exercice a eu lieu au large de Chypre, ainsi que dans des zones résidentielles sur cette île de la Méditerranée orientale.

Toujours dans le cadre de ces manœuvres, l'armée israélienne a mené un exercice avec deux navires de guerre et un sous-marin en mer Rouge afin notamment "d'atteindre une supériorité maritime" et de "maintenir une liberté d'action dans la région".

Le plan stratégique de l'armée israélienne pour 2022 désigne l'Iran comme première menace, non seulement en raison de son programme nucléaire mais aussi du développement de ses capacités en matière de drones armés et de missiles.