Israël: Yaïr Lapid rencontre le Premier ministre italien Mario Draghi

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a reçu lundi soir le Premier ministre italien Mario Draghi à Jérusalem.

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a accueilli le Premier ministre italien au début de sa visite en Israël et a tenu avec lui une réunion politique.

Les deux hommes ont évoqué le renforcement et l'approfondissement des relations entre Israël et l'Italie, la situation géopolitique suite à la guerre en Ukraine et la coopération entre les pays.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est également arrivée en Israël pour discuter de coopération énergétique.

Mme von der Leyen doit s'entretenir avec le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid, puis mardi, avec le Premier ministre Naftali Bennett.

Des "annonces" concernant cette coopération "avec Israël et d'autres partenaires dans la région" doivent être faites "dans les prochains jours", a indiqué une porte-parole de la Commission, Dana Spinant, précisant que Mme von der Leyen se rendrait en Egypte après sa visite en Israël.