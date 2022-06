Le Maroc devrait ouvrir une ambassade en Israël cet été, selon Yaïr Lapid

Le rapprochement entre Rabat et Jérusalem se poursuit à un rythme soutenu

Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a annoncé mercredi, lors d’une conférence de presse, que son homologue marocain, Nasser Bourita, se rendra en Israël cet été afin d'ouvrir officiellement l'ambassade de son pays dans l’État hébreu.

Depuis la normalisation de leurs relations en 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, le rapprochement entre le royaume chérifien et Israël se poursuit à un rythme soutenu, avec des visites - en particulier celle du ministre israélien de la Défense Benny Gantz en novembre - et la signature de partenariats dans les domaines technologique, sécuritaire, militaire, économique et culturel.

En mars dernier, une délégation de l'armée israélienne a même effectué sa première visite officielle au Maroc après la signature d'un accord de coopération militaire entre les deux pays.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de la possibilité de participer à des manœuvres militaires internationales conjointes.

Israël a ouvert un bureau de liaison au Maroc en août 2021, mais ne l’a pas encore élevé au rang d’ambassade. Le Maroc a ouvert son bureau de liaison à Tel-Aviv en février de la même année.

Une source diplomatique israélienne a déclaré au Times of Israel que le changement de statut du bureau diplomatique d'Israël à Rabat devrait avoir lieu en même temps que la visite de Bourita.

Le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Abdallah ben Zayed, devrait également se rendre en Israël cet été, a ajouté Yaïr Lapid.