La prochaine guerre contre Israël n'est qu'une "question de temps", selon un responsable du Hamas

Mustafa al-Sawaf est certain que les Palestiniens gagneront le prochain conflit

Mustafa al-Sawaf, un haut responsable du Hamas et l'un des principaux journalistes dans la bande de Gaza, a affirmé cette semaine que les organisations terroristes arabes palestiniennes travaillent pour améliorer leur préparation militaire en prévision de la prochaine confrontation avec Israël.

Dans un article paru dans le journal officiel du Hamas, Felesteen, M. Sawaf a déclaré que "la bataille avec Israël aura bien lieu et son carburant sera Gaza et toute la Palestine".

"Ce ne sera pas une bataille facile, mais une guerre difficile, dans laquelle l'occupation utilisera toute sa puissance", a-t-il mis en garde.

"Les organisations de résistance ne seront pas négligentes dans le combat, le sacrifice et l'utilisation de leur puissance et de leurs capacités et l'exploitation des fronts, et en premier lieu les fronts palestiniens, arabes et islamiques", a-t-il ajouté.

"Je crois que ce sera la première bataille décisive dans laquelle nous serons, avec l'aide d'Allah, les vainqueurs", a assuré M. Sawaf, estimant que la prochaine guerre contre Israël se déroulera également sur les fronts iranien et libanais, parallèlement au front palestinien.