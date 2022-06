Israël va présenter à Joe Biden son système de défense laser lors de sa visite le mois prochain

Jérusalem espère établir un partenariat avec Washington sur ce projet

Israël va présenter son nouveau système laser de défense contre les roquettes au président américain Joe Biden lors de sa visite le mois prochain, a révélé jeudi Walla.

Selon le site d'information, Jérusalem espère établir un partenariat avec Washington sur ce projet, en sollicitant notamment des investissements américains pour développer et déployer le système.

Walla souligne que cette coopération pourrait s'inscrire dans le cadre d'un effort plus large visant à former un partenariat de défense conjoint avec les alliés régionaux contre la menace balistique iranienne.

Les plans d'une telle alliance ont été rapportés en mars à la suite d'un briefing confidentiel entre des journalistes et des responsables de l'armée de l'air israélienne.

Les responsables ont déclaré que Jérusalem pourrait bientôt signer une alliance potentielle avec ses partenaires du Moyen-Orient.

Le ministère teste le système laser de défense depuis plusieurs années, et a mené une série de tests en mars dernier, afin d’évaluer sa capacité à abattre des drones, des roquettes non guidées et des missiles guidés antichars.

Ce laser, baptisé "Iron Beam" (Poutre de fer), qui est en cours de développement avec le fabricant d'armes Rafael, n'est pas destiné à remplacer le Dôme de fer ou les autres systèmes de défense aérienne d'Israël, mais à les compléter. Sa mission sera d’abattre des petits projectiles, laissant les plus gros pour les batteries de missiles plus robustes.

Des centaines de millions de shekels ont été alloués aux dernières étapes du développement et à la phase d'essai, au cours de laquelle le système sera placé à la frontière avec la bande de Gaza. On ne sait pas encore quand le déploiement initial aura lieu.