Israël: l'avertissement concernant les voyages en Turquie maintenu jusqu'à l'arrestation de la cellule terroriste iranienne

Selon les services de sécurité, des agents iraniens sont prêts à enlever ou à tuer des Israéliens dans le pays

L'avertissement d'Israël contre les citoyens comptant se rendre en Turquie devrait rester en vigueur jusqu'à l’arrestation d’une cellule terroriste iranienne dans le pays.

Les services de sécurité pensent que la cellule iranienne se trouve toujours en Turquie, alors que les forces de sécurité israéliennes et turques s'efforcent de déjouer toute attaque potentielle, a indiqué mercredi le radiodiffuseur public Kan.

Lundi, les autorités israéliennes ont exhorté leurs citoyens à quitter Istanbul sur le champ et à reconsidérer tout voyage non essentiel dans d'autres endroits de la Turquie, avertissant que des agents iraniens étaient prêts à enlever ou à tuer des Israéliens dans le pays.

Plus tard lundi, le Conseil national de la sécurité, une entité chargée entre autres de la coordination de la lutte antiterroriste, a élevé au niveau 4, le plus haut sur l'échelle israélienne, la menace actuellement pour les ressortissants israéliens à Istanbul et à 3 dans le reste de la Turquie.

Entre-temps, Ankara a transmis à Téhéran un "message franc et ferme" selon lequel il ne permettrait pas à l'Iran d'utiliser son territoire pour commettre ou organiser des actes de terrorisme contre d'autres pays, a rapporté Channel 12.

Mercredi, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, pour le remercier des efforts déployés par Ankara pour protéger les touristes israéliens.

Lors d'une conférence de presse plus tôt dans la journée, Lapid a fait état de complots terroristes qu'il ne pouvait pas détailler, et souligné que les citoyens israéliens devaient être conscients de la menace en Turquie.

"Les gens doivent être très prudents et prendre les avertissements très au sérieux", a-t-il déclaré.