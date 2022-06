Joe Biden devrait rencontrer Benyamin Netanyahou lors de sa visite en Israël

La rencontre a été ajoutée après la décision de Naftali Bennett de dissoudre la Knesset

Le président américain Joe Biden devrait rencontrer le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou lors de sa visite en Israël le mois prochain, a déclaré samedi au Times of Israel un responsable proche du dossier.

La rencontre n'était pas prévue initialement, mais a été ajoutée au programme de M. Biden suite à la décision du Premier ministre Naftali Bennett de dissoudre la Knesset, renvoyant Israël à des élections.

L'administration Biden veut éviter de donner l'impression qu'elle s'immisce dans les élections israéliennes, et les présidents américains rencontrent en général le Premier ministre et le chef de l'opposition pendant une campagne électorale, a déclaré le fonctionnaire.

La semaine dernière, Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont annoncé leur décision de dissoudre la 24e Knesset après seulement un an au pouvoir, en raison de leur incapacité à maintenir plus longtemps la cohésion de leur coalition. Israël se dirige donc vers sa cinquième élection nationale en moins de quatre ans.

La Knesset devrait être dissoute lundi, et Yaïr Lapid deviendra Premier ministre mardi ou mercredi.

Le prochain chef du gouvernement accueillera Joe Biden à l'aéroport Ben Gurion le 13 juillet et tiendra plusieurs réunions avec le président tout au long de son voyage, a déclaré le responsable américain.

Naftali Bennett rencontrera également Joe Biden, avec qui il a noué des relations au cours de l'année écoulée.

Y. Lapid et J. Biden ne se sont rencontrés qu'une seule fois auparavant, en 2013, lorsque Lapid était ministre des Finances et que Biden était vice-président.

En revanche le président américain et Benyamin Netanyahou entretiennent une longue relation, qui a notamment été marquée par des différends politiques. L’ancien Premier ministre israélien s'est notamment disputé avec l'ancien président américain Barack Obama, sous lequel Joe Biden était vice-président.

Du 13 au 16 juillet, M. Biden se rendra en Israël, en Cisjordanie et en Arabie saoudite, où il participera à une réunion avec des dirigeants de la région.