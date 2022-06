Yaïr Lapid s'entretient avec son homologue française Catherine Colonna

"Les relations israélo-françaises sont stratégiques"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a évoqué la menace iranienne et la lutte contre l’antisémitisme avec son homologue française Catherine Colonna lors d’un entretien téléphonique samedi soir.

Sur Twitter, Yaïr Lapid, qui va devenir Premier ministre dans le courant dans la semaine après la dissolution prévue de la Knesset, a remercié la ministre française pour les récents propos forts du président Emmanuel Macron contre l’antisémitisme et l’antisionisme.

"Nous avons discuté de la menace iranienne et de nos efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme. Les relations israélo-françaises sont stratégiques et nous continuerons à renforcer la coopération entre les deux pays", a-t-il ajouté.

De son côté, Catherine Colonna, qui a été nommée ministre de l’Europe et des Affaires étrangères par Elisabeth Borne fin mai, a indiqué que la conversation a porté sur "les ambitions" des deux pays, les derniers développements concernant l'Iran et l'Ukraine et la stabilité dans la région.

Elle a précisé sur compte Twitter que "la France reste engagée pour une paix durable dans le Proche-Orient, qui passe par la solution à deux États".