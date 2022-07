Benny Gantz ordonne une enquête après des reportages laissant entendre qu'Israël est derrière la cyberattaque d'une aciérie en Iran

Pour le ministre, les récentes fuites dans les médias ont porté atteinte à la "politique d'ambiguïté" d'Israël

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a ordonné jeudi au département de la sécurité de son ministère de mener une enquête sur les récentes fuites dans les médias qui ont porté atteinte à la "politique d'ambiguïté" d'Israël, peu après que plusieurs chaînes ont laissé entendre qu'une unité de renseignement militaire était responsable d'une cyberattaque en Iran.

Channel 12, Channel 13 et le radiodiffuseur public Kan ont rapporté que le chef d'état-major de l’armée israélienne, Aviv Kohavi, s’est rendu récemment au quartier général de l'unité de renseignement 8200 où on lui a montré une vidéo au lendemain de la cyberattaque de lundi qui a forcé la société publique iranienne Khuzestan Steel Co. à arrêter sa production.

La vidéo, diffusée sur les chaînes, montre un grand incendie dans l'usine, avec des gens qui crient à l'aide.

Lors de sa visite à l’unité 8200, Kohavi a "probablement" remercié l'unité pour "une série d'incidents" attribués à Israël, a déclaré un correspondant de Channel 12.

Israël maintient généralement une politique d'ambiguïté concernant ses opérations contre l'Iran.

Rompant légèrement avec la tradition, le désormais ancien premier ministre Naftali Bennett a évoqué à plusieurs reprises ce qu'il a appelé la "doctrine de la pieuvre" consistant à frapper directement l'Iran plutôt que ses "tentacules", alors que plusieurs hauts responsables iraniens ont été tués ces derniers mois.

Benny Gantz a ordonné au directeur de la sécurité de l'établissement de défense, une unité d'enquête interne du ministère de la Défense connue en hébreu sous le nom de Malmab, d'enquêter sur "les récentes fuites provenant de discussions à huis clos ... ainsi que des fuites provenant d'événements opérationnels, qui violent la politique d'ambiguïté d'Israël", a déclaré son bureau dans un communiqué.

L'enquête fait également suite à un rapport selon lequel des officiers supérieurs du renseignement étaient en désaccord avec Kohavi et le Mossad concernant leur position sur l'accord nucléaire iranien. M. Gantz a également déclaré que les discussions relatives à l'accord sur le nucléaire devaient être tenues à huis clos.

Trois grands producteurs d'acier auraient été visés par la cyberattaque de lundi. Un groupe de pirates anonymes a revendiqué l'assaut sur les réseaux sociaux, affirmant avoir lancé l'attaque en réponse à "l'agression de la République islamique."