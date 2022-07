Israël: l'armée saisit pour 2,4 millions d'euros de drogue à la frontière égyptienne

Des soldats ont repéré des suspects qui s’étaient approchés de la frontière depuis l'Égypte

Les troupes israéliennes ont saisi dimanche matin 70 kilos de drogue d’une valeur 2,4 millions d’euros à la frontière avec l'Égypte, a déclaré l'armée.

Selon Tsahal, des soldats ont repéré, via des caméras de surveillance, quatre suspects qui s’étaient approchés de la frontière depuis l'Égypte pendant la nuit, et avaient envoyé des troupes sur les lieux.

Aucune arrestation n'a été effectuée, selon l'armée.

Israël affirme que les contrebandiers égyptiens opèrent en faisant passer leurs marchandises de l'autre côté de la frontière à des Israéliens, qui vendent ensuite la drogue dans le pays.

Les contrebandiers se livrent principalement au trafic de marijuana et de haschisch provenant de cultures dans la péninsule du Sinaï, mais des drogues plus dures comme la cocaïne et l'héroïne sont également parfois introduites en contrebande.

Bien que Tsahal soit chargée d'empêcher la contrebande le long de la frontière israélo-égyptienne, l'armée s'efforce généralement d'éviter les confrontations directes avec les trafiquants de drogue israéliens, laissant la police s'en occuper.

La semaine dernière, les troupes israéliennes ont déjoué une tentative similaire, saisissant 28 kilos de cocaïne d'une valeur estimée à 7 millions de shekels (1,9 million d’euros).