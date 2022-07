Selon plusieurs voix critiques, cette zone serait essentielle pour la viabilité d’un futur État palestinien

29 élus démocrates ont demandé vendredi à l'administration Biden de faire pression sur Israël pour qu'il abandonne ses projets de construction de logements dans une zone de Cisjordanie qui, selon les critiques, est essentielle pour la viabilité d’un futur État palestinien.

La demande des élus intervient quelques semaines avant une réunion des autorités israéliennes longtemps retardée et finalement fixée quelques jours seulement après la visite du président Biden, au cours de laquelle devraient se décider les plans de construction sur la bande de terre connue sous le nom de zone E1.

La construction en zone E1 permettrait de relier Jérusalem à une grande localité à l'est, mais couperait la Cisjordanie en deux, rendant presque impossible la création d'un État palestinien contigu avec Jérusalem-Est pour capitale, selon les opposants au projet.

"Nous vous demandons de continuer à insister, à l'approche de la visite [du président américain Joe Biden, les 13 et 14 juillet] en Israël et en Cisjordanie, sur le fait que la construction d’implantations dans la zone E-1 reste une ligne rouge pour les États-Unis, et d'utiliser tous les outils diplomatiques à votre disposition pour veiller à ce qu'Israël ne poursuive pas ces plans dévastateurs", ont écrit les élus dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Le projet de constructions, situé près de la localité de Maale Adumim, a été proposé pour la première fois il y a près de vingt ans et fut abandonné à plusieurs reprises en raison des pressions internationales.

L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a ressuscité le plan en pleine campagne électorale en 2020, ordonnant qu'il passe au stade du dépôt auprès des autorités de planification compétentes avant une éventuelle approbation finale.