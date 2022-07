Rencontre Lapid/Macron: "un jeu politique communicationnel" (analyste du discours)

"Emmanuel Macron tient un discours d'impuissance"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid et le président français Emmanuel Macron ont donné ce mardi une allocution conjointe dans la cour de l'Elysée, marquant le premier voyage de M. Lapid en tant que Premier ministre de l'Etat d'Israël.

Selon Stéphane Wahnich, analyste du discours et chercheur à l'université de Tel-Aviv, les discours des deux hommes s'apparentent à un "jeu politique communicationnel", c'est-à-dire qu'"on fait semblant d'accueillir un vrai Premier ministre alors qu'il s'agit d'un Premier ministre de transition et sans pouvoir".

"On est dans une logique de propagande, cela signifie que Yaïr Lapid dispose de 4 mois pour montrer qu'il peut être un vrai Premier ministre", a-t-il expliqué.

Selon M. Wahnich, "être aidé par Emmanuel Macron n'est pas un cadeau complet car ce n'est pas à la France de choisir le nouveau Premier ministre israélien".

Concernant la teneur des discours, "Emmanuel Macron tient un discours d'impuissance, des propos qui montrent que la France ne peut pas agir et cela se traduit dans son vocabulaire", soutient-il ajoutant qu'a contrario le discours de M. Lapid tient un "discours d'affirmation" dans lequel il dénonce et nomme expressément les choses. "Le discours de Yaïr Lapid devant l'Elysée montre aux Israéliens qu'il sera capable de défendre l'Etat d'Israël et qu'il est un acteur à part entière", a-t-il conclu.