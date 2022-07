Entre Yaïr Lapid et Emmanuel Macron, une amitié réelle et sincère

"Yaïr Lapid est souvent considéré comme un Macron israélien"

Le Premier ministre israélien intérimaire Yaïr Lapid a été accueilli chaleureusement ce mardi après-midi par Emmanuel Macron à l'Elysée à l'occasion de son premier déplacement officiel à Paris.

Malgré les sujets brûlants et complexes abordés par les deux hommes, ils ont affiché une proximité qui n'est pas passée inaperçue.

"Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent et qu'on perçoit cette chaleur entre eux. Il y a une vraie relation amicale entre Lapid et Macron. Ils s'apprécient mutuellement et ils le disent", a déclaré mardi soir Miriam Rosman, historienne spécialiste des relations entre la France en Israël à i24NEWS.

"Même s'ils ne sont pas d'accord sur certains sujets, ils sont toujours à l'écoute l'un de l'autre et c'est très important pour les relations entre les deux pays", a-t-elle affirmé.

Mme Rosman a souligné que les choses se seraient passées différemment si la visite avait été effectuée par Naftali Bennett.

"En 2019, quatre jours avant l'élection en Israël, Macron avait invité Lapid chez lui", a -t-elle révélé en ajoutant que Yaïr Lapid avait soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle.

Selon Mme Rosman, les deux hommes présentent une "situation politique semblable".

"Ce sont deux leaders qui se ressemblent tous les deux, ils ne sont pas populaires à cent pour cent dans leur pays respectif", a-t-elle estimé en évoquant les dernières élections législatives françaises.

"Yaïr Lapid est souvent considéré comme un Macron israélien: comme lui il est un "outsider" de la politique, comme lui il est relativement jeune, se définit comme étant du centre et entend casser le clivage gauche-droite", a témoigné Noémie Halioua, journaliste et correspondante à Paris sur i24NEWS.