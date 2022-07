Israël: Ayelet Shaked milite pour un "gouvernement national élargi"

La cheffe de Yamina appelle les partis à travailler "ensemble" afin d'éviter une "polarisation dangereuse"

La cheffe du parti Yamina, Ayelet Shaked, a appelé mercredi à un "gouvernement national élargi" dans sa première déclaration publique sur les prochaines élections depuis sa nomination à la tête du parti de droite la semaine dernière.

"Dans la situation politique actuelle, nous risquons d'être entraînés dans un abîme de polarisation qui conduira à un réel danger", a déclaré Mme Shaked, ministre de l'Intérieur, lors d'un rassemblement dans la ville de Carmiel, dans le nord du pays.

"Nous nous battons ensemble, nous intégrons l’armée ensemble, nous parvenons à des réussites nationales ensemble, nous célébrons les fêtes ensemble, nous pleurons ensemble et nous vivons la douleur ensemble. Ce n'est qu'en politique que nous voyons une division et une polarisation aussi douloureuses", a-t-elle déclaré. "Je crois qu'il existe des moyens de nous unir, de nous connecter et d'être ensemble".

"Nous avons besoin que tout le monde travaille ensemble. Les rivaux politiques ne sont pas des ennemis", a-t-elle déclaré. "Je dis à tout le monde : venez, travaillons les uns avec les autres. Je crois qu'ensemble, nous pouvons former un gouvernement national élargi."

Les Israéliens se rendront aux urnes le 1er novembre pour la cinquième fois en moins de quatre ans. Selon les sondages, aucune majorité ne parviendra à se dégager si les alliances politiques existantes restent figées.

Ayalet Shaked s'efforce de stabiliser son parti après en avoir pris la tête la semaine dernière. L'ancien chef de la formation de droite, Naftali Bennett, a démissionné de son poste de Premier ministre et a annoncé qu'il quittait la vie politique après l'effondrement de sa coalition.

Les derniers sondages indiquent que Yamina n’est pas certain d’atteindre le seuil d’éligibilité nécessaire pour entrer à la Knesset lors des élections.