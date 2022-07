L'armée de l'air organise un exercice au-dessus du pays, tandis que la police va fermer de nombreuses routes

La visite du président américain Joe Biden cette la semaine devrait provoquer des embouteillages importants dans le centre d'Israël. La police a annoncé dimanche que la principale autoroute reliant Jérusalem et Tel-Aviv serait fermée pendant plusieurs heures dans les deux sens mercredi après-midi.

M. Biden atterrira à l'aéroport Ben Gourion mercredi après-midi et en repartira vendredi après-midi pour se rendre en Arabie saoudite. Le dispositif de sécurité de cette visite, officiellement intitulée "Bouclier bleu 3", comprendra plus de 16.000 policiers, agents de la police des frontières et volontaires.

L'autoroute qui Jérusalem à Tel Aviv sera fermée entre l'échangeur Shapirim de l'aéroport et l'entrée de Jérusalem, a indiqué la police dans un communiqué.

Par ailleurs, la police et l'armée de l'air ont effectué des exercices en prévision de l'arrivée de M. Biden dans tout le centre d'Israël, en se concentrant principalement sur la sécurisation des déplacements entre les destinations prévues du président américain.

La présence policière se concentrera sur la zone de l'aéroport Ben Gourion, Jérusalem et les principales voies d'accès à la capitale.

Le voyage de M. Biden en Israël et en Arabie saoudite marque sa première visite au Moyen-Orient en tant que président des États-Unis, mais sa dixième visite en Israël au total. Initialement prévu pour la fin juin, son voyage a été repoussé à cette semaine en raison de problèmes de calendrier qui, selon un responsable israélien, étaient liés à la partie saoudienne de son voyage. M. Biden a accepté l'invitation d'Israël à se rendre dans le pays à la fin du mois d'avril.

Selon la dernière version du programme de Biden, publiée jeudi, le président sera accueilli par le Premier ministre Yair Lapid à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion, où le ministre de la Défense Benny Gantz lui montrera divers systèmes de sécurité. Il se rendra ensuite à Jérusalem, où il visitera le musée de la Shoah Yad Vashem.

M. Biden rencontrera jeudi plusieurs responsables israéliens, dont M. Lapid et le Premier ministre suppléant Naftali Bennett.

M. Biden et M. Lapid assisteront ensuite à une réunion virtuelle du forum I2U2 avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le président des Émirats arabes unis Mohamed bin Zayed pour discuter de la sécurité alimentaire et d'autres domaines potentiels de collaboration entre les Émirats arabes unis et Israël, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche.

Biden rencontrera ensuite le président Isaac Herzog dans sa résidence à Jérusalem, où il recevra la médaille d'honneur, puis s'entretiendra avec l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Vendredi, M. Biden visitera l'hôpital Augusta Victoria, sur le Mont des Oliviers à Jérusalem-Est, pierre angulaire du système de santé palestinien qui collabore avec les prestataires de soins israéliens.

Le président américain y annoncera le financement américain du réseau hospitalier de Jérusalem-Est ainsi que le financement d'autres États du Golfe.

M. Biden se rendra ensuite à Bethléem pour rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, après quoi il annoncera plusieurs mesures que les États-Unis et Israël prévoient de prendre pour renforcer l'Autorité palestinienne.

Après sa rencontre avec M. Abbas, M. Biden se rendra directement en Arabie saoudite, où il doit participer samedi au sommet CCG+3 avec les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, dont des représentants du Qatar, de la Jordanie et de l'Irak.