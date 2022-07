Le Dôme de fer est inefficace contre les missiles russes, selon le ministre ukrainien de la Défense

L'ambassadeur à Tel-Aviv avait pourtant formulé le souhait d'acquérir le système de défense antimissiles

L'Ukraine n'a pas besoin du système de défense antimissiles israélien "Dôme de fer", a déclaré samedi le ministre de la Défense du pays, prenant ainsi le contrepied des déclarations de l'ambassadeur ukrainien en Israël.

Le mois dernier, l'ambassadeur Yevgen Korniychuk avait déclaré que Kiev souhaitait impérativement acheter le système israélien.

"Nous avons besoin de l'aide israélienne [...] nous avons besoin de soutien militaro-technique ; nous avons besoin du Dôme de fer (...) qui nous permettra de sauver nos femmes et nos enfants des bombardements russes sur notre territoire", avait-il déclaré à l'époque.

Mais le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov a déclaré samedi lors d'un sommet organisé par le journal Forbes que le Dôme de fer ne serait pas adapté à l'Ukraine.

"Nous connaissons tous l'exemple d'Israël, qui protège très bien son ciel. Nous connaissons tous le nom de Dôme de fer, mais même lui n'offre pas une protection à 100 %. En fait, je me suis rendu en Israël et j'ai parlé à leurs fabricants et à leurs entreprises d'État", a déclaré M. Reznikov.

"Le Dôme de fer a été construit [pour la protection] contre les missiles lents, à basse altitude et à faible impact, essentiellement fabriqués dans des garages. Dôme de fer ne protège pas contre les missiles de croisière et balistiques", a-t-il ajouté.

L'État hébreu a adopté une position prudente après l'invasion russe de l'Ukraine, redoutant que Moscou ne rompe l’accord tacite permettant à Israël de bombarder des positions pro-iraniennes en Syrie, en cas de soutien trop affiché à Kiev.

Le Dôme de Fer est un système composé de plusieurs radars et de missiles d’interception. Cette technologie est programmée pour détruire tout obus ou roquette lancés contre l'État hébreu dans un rayon de 70 kilomètres.