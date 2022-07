L'Arabie saoudite va autoriser les vols directs depuis Israël pour les pèlerins se rendant à la Mecque

Pour Joe Biden, cette mesure est un "petit symbole" du réchauffement des liens entre Israël et le monde arabe

L'Arabie saoudite se prépare à autoriser l'exploitation de son espace aérien pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance d'Israël, et à permettre aux musulmans participant au pèlerinage annuel du hajj à La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, de s’y rendre directement.

Citant des "personnes au fait de la question", CNN a rapporté mercredi que Riyad se préparait à faire cette annonce cette semaine, alors que le président américain Joe Biden se rend dans la région pour une visite officielle très attendue via un vol direct depuis Israël vers Djeddah, en Arabie saoudite, vendredi.

Selon CNN, Riyad devrait annoncer "qu'il autorisera tous les vols commerciaux à destination et en provenance d'Israël à utiliser son espace aérien et permettra à la minorité musulmane d'Israël de prendre des vols charters directement vers l'Arabie saoudite pour participer au Hajj".

Dans une tribune publiée avant le voyage, M. Biden a déclaré que cette mesure était un "petit symbole" du réchauffement des liens entre Israël et le monde arabe et "un pas vers la normalisation".

Israël et l'Arabie saoudite n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais les liens secrets se sont réchauffés ces dernières années, après que Riyad et son dirigeant de facto, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, en soit venu à considérer Israël comme un partenaire stratégique dans la lutte contre l'influence iranienne dans la région.

Si le royaume a refusé de signer les accords d'Abraham négociés par Washington en 2020, comme l'espéraient les États-Unis et Israël, Riyad a donné son feu vert à Bahreïn, où il conserve une influence décisive, pour qu'il rejoigne l'accord de normalisation avec Israël aux côtés des Émirats arabes unis et du Maroc.

L'Arabie saoudite a commencé à autoriser les compagnies aériennes israéliennes à survoler son territoire dans un couloir aérien spécial pour les vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis et de Bahreïn, après la signature des accords. Mais Israël n'a pas encore obtenu un tel accès pour les vols en provenance et à destination de l'Inde, de la Thaïlande et de la Chine.