Israël envoie des équipements de protection aux services d'urgence ukrainiens

Le matériel sera d'abord acheminé vers un pays européen voisin

Israël a envoyé jeudi matin une nouvelle cargaison d'équipements de protection aux services d'urgence ukrainiens, alors que l'invasion russe dure depuis près de cinq mois.

Mardi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé qu'Israël allait envoyer 1.500 casques, 1.500 gilets de protection, des centaines de combinaisons de protection contre les mines, 1.000 masques à gaz et des dizaines de systèmes de filtration des matières dangereuses.

Le matériel est en train d'être chargé sur un vol, qui sera d'abord acheminé vers un pays européen voisin.

Israël a déjà envoyé des équipements de protection en avril dernier.

"Ces aides [défensives et non pas offensives] n'engagent pas l'armée israélienne à transmettre des matériaux de combat à l'armée ukrainienne contre la Russie, puisque diplomatiquement et militairement, Israël essaie encore de jouer son rôle d'équilibriste entre ses intérêts, par rapport à Moscou dans le nord du pays, et la volonté de ne pas laisser seule l'armée ukrainienne", a expliqué. Matthias Inbar, spécialiste des questions de défense à i24NEWS.

Israël est l’un des seuls pays à entretenir des relations proches aussi bien avec l’Ukraine et la Russie.

Israël est cependant tiraillé entre son soutien à l’Ukraine et son désir de préserver ses relations avec la Russie qui lui permet d’opérer librement en Syrie.