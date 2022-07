Israël, l'Inde, les États-Unis et les EAU dévoilent des projets communs dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'énergie

La présentation des projets a eu lieu lors d'une réunion virtuelle pendant la visite de J. Biden à Jérusalem

Les dirigeants d'Israël, de l'Inde, des États-Unis et des Émirats arabes unis ont annoncé jeudi deux projets de collaboration de grande envergure dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'énergie propre, lors d’une rencontre virtuelle à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden à Jérusalem.

M. Biden, le Premier ministre Yair Lapid, le président des Émirats arabes unis Mohamed bin Zayed et le Premier ministre indien Narendra Modi ont fait cette annonce dans une déclaration commune publiée par leurs bureaux lors de leur réunion virtuelle - le rassemblement de plus haut niveau à ce jour du nouveau forum I2U2, créé par les États-Unis.

La déclaration commune indique que les quatre pays viseront à "exploiter le dynamisme de nos sociétés et notre esprit d'entreprise pour relever certains des plus grands défis auxquels notre monde est confronté, en mettant l'accent sur les investissements conjoints et les nouvelles initiatives dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des transports, de l'espace, de la santé et de la sécurité alimentaire".

Les pays de l'I2U2 solliciteront également leurs secteurs privés respectifs pour faire progresser les voies de développement à faible émission de carbone, améliorer la santé publique et l'accès aux vaccins, créer conjointement de nouvelles solutions pour le traitement des déchets et promouvoir le développement de technologies vertes, indique le communiqué.

Les pays soulignent leur soutien à l'intégration d'Israël dans la région, établissant un lien entre les accords de normalisation des Accords d'Abraham et la mise en place de forums tels que l'I2U2.

Ils saluent également d'autres nouveaux groupements régionaux tels que le Forum du Néguev, qui regroupe Israël, les EAU, Bahreïn, le Maroc, l'Égypte et les États-Unis.

Les dirigeants ont "discuté de moyens novateurs pour assurer une production alimentaire à plus long terme et plus diversifiée, ainsi que des systèmes de livraison de nourriture pour mieux faire face aux chocs alimentaires mondiaux", indique le communiqué.

En ce qui concerne les deux projets, les Émirats arabes unis investiront deux milliards de dollars dans le développement d'une série de parcs alimentaires en Inde qui intégreront des technologies vertes pour réduire les déchets alimentaires, conserver l'eau douce et utiliser des sources d'énergie renouvelables.

La deuxième initiative sera la création d'un projet d'énergie renouvelable hybride dans "l'État indien du Gujarat, d'une capacité éolienne et solaire de 300 mégawatts (MW), complétée par un système de stockage d'énergie par batterie", indique le communiqué commun.

Les dirigeants de l'I2U2 soulignent que ces deux projets ne sont que le début d'un "partenariat stratégique à long terme qui améliorera la circulation des personnes et des biens à travers les hémisphères et augmentera la durabilité des partenariats scientifiques et technologiques collaboratifs."