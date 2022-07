Avec la médiation du Maroc, Israël promeut l'ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby vers la Jordanie

Le projet devrait se concrétiser une fois que les conditions logistiques seront réunies

Les autorités israéliennes sont en contact avec des responsables américains, marocains et palestiniens en vue de garantir l'ouverture permanente du point de passage d'Allenby, également appelé al-Hussein, qui relie la Cisjordanie et la Jordanie.

Ce lieu de passage extrêmement fréquenté par les Palestiniens, situé dans la vallée du Jourdain, est à près de 50 km à l'ouest d'Amman.

Le projet a été de nouveau évoqué lors de la visite du président américain Joe Biden en Israël et devrait se concrétiser une fois que les conditions logistiques seront réunies, notamment le recrutement de la main-d'œuvre requise.

Cette mesure a été promue par la ministre israélienne des Transports Merav Michaeli avec la volonté de renforcer les liens dans la région et la coopération, tout en positionnant Israël comme un carrefour pour le transport de passagers, de travailleurs et de marchandises.

Le ministère estime que cette mesure, par ses différents aspects, renforcera l'économie israélienne.

"Je remercie le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient", a déclaré vendredi Merav Michaeli dans un communiqué