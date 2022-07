Cisjordanie: un blessé après des tirs palestiniens sur des Israéliens au Tombeau de Joseph

Tsahal mène des recherches dans la région pour mettre la main sur les assaillants

Un Israélien a été blessé vendredi matin alors qu’il visitait le tombeau de Joseph dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, après avoir essuyé des tirs palestiniens avec plusieurs autres personnes.

L’armée israélienne a indiqué qu'un groupe de quatre Israéliens était entré dans le sanctuaire sans garde de sécurité, et a été attaqué par des hommes armés alors qu'ils en sortaient.

Ils ont ensuite tenté de s'enfuir à bord de leur véhicule, mais celui-ci s'est renversé, les obligeant à quitter la voiture et à sortir de la ville à pied.

Selon l'armée, ils ont été recueillis par des soldats israéliens, qui leur ont administré les premiers soins et comptaient ensuite les remettre à la police.

Tsahal a effectué des recherches dans la zone pour mettre la main sur les assaillants, mais aucune arrestation n’a été rapportée.

Les pèlerinages juifs au tombeau de Joseph, situé à la périphérie de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, ne sont généralement autorisés qu'une fois par mois et sous haute surveillance.

Pendant ces visites, les Palestiniens jettent souvent des pierres et des cocktails Molotov sur les troupes israéliennes qui accompagnent les pèlerins, et n’hésitent pas non plus à leur tirer dessus.

Trois Israéliens, dont un commandant de Tsahal et deux civils ont été blessés lors d'une visite il y a deux semaines lorsque des Palestiniens armés ont ouvert le feu sur les fidèles et leur équipe de sécurité.

Parmi les Israéliens blessés figure le colonel Roy Zweig, qui dirige la brigade régionale de Samarie dans le nord de la Cisjordanie.

En avril, le sanctuaire a fait l'objet d'une rénovation majeure sous haute surveillance après que des Palestiniens se sont introduits à deux reprises sur le site et l’ont vandalisé.