Aviv Kochavi rend hommage à la communauté juive du Maroc

Le chef d'état-major de Tsahal a visité le cimetière juif et la synagogue Al-Azama de Marrakech

Le chef d'état-major de l’armée israélienne, le général Aviv Kochavi, a visité mercredi, les quartiers dans lesquels s'est développée la communauté juive de la vieille ville de Marrakech, dans le cadre de la deuxième journée de sa visite officielle au Maroc.

Le chef militaire a également visité le cimetière juif et la synagogue Al-Azama de la ville. Au cours de cette visite, il s'est entretenu avec des membres de la communauté juive, dont certains ont immigré en Israël, et ont combattu pendant la guerre de Yom Kippour avant de revenir vivre au Maroc.

Aviv Kochavi a remercié les membres de la communauté pour leur contribution au peuple juif en Israël et dans la diaspora.

"Le Maroc est un allié d'Israël. Il est un exemple d'une relation profonde entre nos peuples et d'un lien spécial basé sur un héritage commun. Je suis fier et ravi de vous rencontrer, la communauté juive marocaine. Certains d'entre vous se sont battus pour le État d'Israël, et aujourd'hui vous travaillez ici pour la communauté juive", a-t-il déclaré.

Le chef d'état-major et le chef du département recherche de l’armée ont également visité la base de l'armée de l'air marocaine "Ben Greyer", où ils ont rencontré son commandant, le colonel major Hassan Mahwar, avec qui ils ont évoqué plusieurs questions de sécurité.

Au cours de la visite, les chefs militaires ont discuté d'une éventuelle coopération entre les armées de l’air des deux pays.

Le déplacement du général Kochavi au Maroc traduit la volonté réciproque d'accélérer la coopération militaire et sécuritaire.