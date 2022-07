La visite d'Aviv Kochavi au Maroc est "un autre exemple du changement historique dans la région"

Le chef de l’état-major de Tsahal est rentré en Israël après trois jours riches en rencontres et enseignements

Le chef de l’état-major de l’armée israélienne Aviv Kochavi est rentré jeudi en Israël après sa visite de trois jours au Maroc.

Il s’agissait d’une première pour un chef de Tsahal. Aviv Kochavi s’était rendu au Maroc avec le commandant de la coopération internationale de l'armée, Effie Defrin, et le chef de la division de la recherche en renseignement, Amit Saar.

Dans un communiqué, Tsahal a indiqué qu’Aviv Kohavi avait invité de hauts responsables militaires marocains à se rendre en Israël.

"Cette visite unique est le résultat d'une histoire partagée, d'une amitié profonde et d'un avenir prometteur. Le lien profond et spécial entre nos nations n'est pas seulement un lien entre des gouvernements et des armées, mais un lien entre des personnes, des familles et des cultures", a déclaré Aviv Kochavi à son retour.

"Nos valeurs et défis communs créent une base solide pour la coopération approfondie entre nos armées aux niveaux stratégique, opérationnel et du renseignement. Cette visite est un autre exemple du changement historique dans la région et du rôle de Tsahal dans la création de futurs partenariats", a-t-il ajouté.

Au cours de sa visite, Aviv Kochavi a rencontré de nombreux responsables de la défense marocaine.

Lors des discussions, la partie marocaine a fait part de "(son) intérêt à monter conjointement des projets industriels de défense au Maroc", a précisé mardi l'état-major général marocain.

Le rapprochement entre les deux États se poursuit à un rythme soutenu depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham.

Mais les liens entre le Maroc et Israël - y compris, discrètement, militaires - remontent à des décennies.

Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000.