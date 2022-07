Israël et le Maroc signent un accord de coopération judiciaire

M. Sa'ar rencontrera d'autres responsables politiques et sécuritaires du gouvernement marocain

Au cours de sa visite diplomatique au Maroc, le ministre de la Justice Gideon Sa'ar a signé ce mardi avec son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi, une déclaration conjointe pour assurer la coopération judiciaire entre les deux pays.

L'objectif de cette déclaration est de renforcer les relations entre les pays et de promouvoir le dialogue et la collaboration sur diverses questions juridiques.

Il s'agit, entre autres, de favoriser la numérisation des systèmes judiciaires, la promotion de la défense publique au Maroc, la coopération entre les tribunaux religieux islamiques (sharia) ainsi que la dépénalisation.

Au cours de la visite, M. Saar rencontrera d'autres responsables politiques et sécuritaires du gouvernement marocain.

"Je vois une grande importance dans le renforcement des relations bilatérales et du dialogue avec le Maroc dans différents domaines, et politiques, et j'espère que ma visite y contribuera", a-t-il déclaré.