Agence juive: une délégation israélienne arrivera à Moscou dans la soirée

Le Kremlin a appelé à "ne pas politiser" la situation autour de l'Agence juive

La délégation israélienne qui devait partir pour la Russie en début de semaine pour rencontrer des responsables locaux et tenter d’empêcher la fermeture de l'Agence juive dans le pays, a finalement reçu l’autorisation de se rendre à Moscou, et s’envolera dans la soirée.

La délégation était censée partir dimanche, mais n’avait pas décollé, faute d'autorisation des autorités russes.

La semaine dernière, le ministère russe de la Justice a déposé un recours auprès d’un tribunal de Moscou afin de fermer l'agence semi-gouvernementale qui a pour mission de faciliter l'immigration juive en Israël.

Le ministère a invoqué des infractions à la loi de la part de l'organisation à but non lucratif "Soutien des liens avec la diaspora juive, Agence juive Sokhnout", en pleines tensions autour du conflit en Ukraine. La première audience doit se tenir jeudi.

Mardi, le Kremlin a appelé mardi à "ne pas politiser" la situation autour de l'Agence juive.

"Il y a des questions du point de vue du respect de la loi russe par Sokhnout", a-t-il ajouté, en appelant à "traiter la situation de manière très prudente".

Israël a réagi en mettant en avant les liens russo-israéliens qui "se basent sur une longue histoire, une communication régulière et des intérêts mutuels" et en insistant sur le "dialogue".

"S'il y a des questions juridiques qui se posent en lien avec l'importante activité de l'Agence juive en Russie, Israël est prêt, comme toujours, à se lancer dans un dialogue tout en préservant les relations importantes entre les pays", a déclaré à la presse le porte-parole du Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.

La demande de dissolution est intervenue alors que les relations entre Israël et la Russie connaissent un épisode de tensions depuis l'offensive du Kremlin en Ukraine, condamnée par le gouvernement israélien.

L'État hébreu a toutefois adopté une position prudente, faisant valoir des liens privilégiés avec l'Ukraine et la Russie. De plus, Israël compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-Union soviétique.