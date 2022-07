Un responsable de l'ONU dénonce le "contrôle" du lobby juif sur les réseaux sociaux

Dans une longue interview, Miloon Kothari a remis en question l'adhésion d'Israël à l’ONU

Un expert des Nations unies sur la question des droits de l’homme a dénoncé le "contrôle" du lobby juif sur les réseaux sociaux, et remis en question l'adhésion d'Israël à l’ONU dans une vaste interview accordée au site Mondoweiss, publiée lundi.

"Nous sommes découragés par les réseaux sociaux qui sont largement contrôlés par le lobby juif ou des ONG spécifiques", a déclaré l'expert indien des droits de l'homme Miloon Kothari.

Il est l'un des trois membres de la commission controversée, mandatée l'année dernière par le Conseil des droits de l'homme pour enquêter sur les "violations présumées des droits humains commises dans les Territoires palestiniens et en Israël."

La commission, accusée de partialité par Israël, a annoncé son intention d'enquêter sur l’État hébreu pour le "crime d'apartheid".

Miloon Kothari a accusé Israël de ne pas respecter les lois sur les droits de l'homme et les résolutions de l'ONU, et de snober la commission d’enquête, en refusant de coopérer avec elle et en lui interdisant de se rendre dans le pays.

"J'irais jusqu'à soulever la question de savoir pourquoi ils [Israël] sont membres de l'ONU", a déclaré l’expert.

"Le gouvernement israélien ne respecte pas ses propres obligations en tant qu'État membre de l'ONU", a-t-il ajouté. "Il tente constamment, directement ou par l'intermédiaire des États-Unis, de saper les mécanismes de l'ONU."

Miloon Kothari a mis en garde contre le fait de trop se concentrer sur la question de l'apartheid.

"Il ne prend pas en compte toute l'histoire du colonialisme de peuplement. Il n'aborde pas la question de l'occupation dans son ensemble. Elle ne tient pas compte de nombreuses autres dimensions", a-t-il affirmé.

"Il ne suffit pas de mettre fin à l'apartheid pour mettre fin à l'occupation", a-t-il ajouté. "Il faut procéder à un examen beaucoup plus profond et beaucoup plus complet, et c'est ce que nous faisons."

Miloon Kothari a déclaré que la commission veut continuer à "dénoncer" les actions de l'Etat hébreu.

"Israël n'a aucune intention de mettre fin à l'occupation, et la discrimination persistante à l'encontre des Palestiniens est au cœur de la récurrence systématique des violations", a-t-il martelé.

Anne Herzberg, conseillère juridique de l’ONG Monitor, a déclaré que l'interview de Miloon Kothari par Mondoweiss révèle l'ampleur du parti pris anti-israélien de la commission d’enquête.

"Les déclarations scandaleuses de Kothari s'ajoutent aux préjugés extrêmes envers Israël exprimés par les membres de la commission avant leur nomination, et il est clair qu'ils ont été sélectionnés précisément en raison de ces préjugés", a affirmé Anne Herzberg.