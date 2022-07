ONU : les propos sur le "lobby juif" auraient été sortis de leur contexte

Un des membres de la commission a remis en question d'adhésion d'Israël à l'ONU, provoquant un tollé

La présidente de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes israéliens présumés contre les Palestiniens s'est opposée jeudi aux critiques d'un membre de la commission qui aurait dénoncé le "lobby juif" et remis en question l'inclusion d'Israël dans l'organisation mondiale.

Navi Pillay, ancienne responsable des droits de l'homme aux Nations unies, a déclaré que les propos de Miloon Kothari à Mondoweiss, un site Internet très critique à l'égard d'Israël, avaient été délibérément décontextualisés, dans une lettre adressée au président du Conseil des droits de l'homme et rendue publique jeudi.

Kothari, membre de la Commission internationale indépendante d'enquête des Nations unies sur le territoire palestinien, dont Jérusalem-Est, et Israël, a déclaré à Mondoweiss que beaucoup d'argent était dépensé pour tenter de "discréditer" le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui a créé la commission chargée d'examiner la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas l'année dernière, et que les réseaux sociaux étaient "contrôlés en grande partie par le lobby juif".

Le rôle de la commission, a noté Kothari, était d'examiner le droit humanitaire, les droits de l'homme et le droit pénal. "Sur ces trois points, Israël est en violation systématique de toutes les législations", a-t-il déclaré.

"J'irais jusqu'à soulever la question de savoir pourquoi ils sont même membres des Nations unies, car ils ne respectent pas - le gouvernement israélien ne respecte pas - ses propres obligations en tant qu'État membre des Nations unies", a-t-il ajouté.

Dans une lettre adressée au président du CDH, Federico Villegas, Mme Pillay a déclaré que les propos de M. Kothari "semblent avoir été sortis de leur contexte" et que la commission "estime nécessaire de clarifier certaines questions étant donné la gravité des accusations."

"La commission ne remet pas en question le statut ou l'appartenance aux Nations unies de l'un ou l'autre des États concernés par son mandat", a écrit Mme Pillay.

Elle a maintenu que les propos de Kothari sur les efforts visant à discréditer les membres de la commission ont été "délibérément déformés pour laisser entendre que les "réseaux sociaux" étaient contrôlés par le lobby juif."

Les propos de Kothari ont contribué à alimenter les critiques à l'encontre du conseil, qui a longtemps été accusé de pointer du doigt Israël.

"La communauté internationale devrait être indignée par les propos antisémites de Miloon Kothari", a déclaré Keren Hajioff, porte-parole internationale du Premier ministre Yair Lapid. "Ses remarques racistes sur 'le lobby juif' qui contrôle les médias et sa remise en cause du droit d'Israël à exister en tant que membre de la famille des nations - font écho aux jours les plus sombres de l'antisémitisme."

Des diplomates américains, canadiens et britanniques se sont également élevés contre les propos de Kothari.