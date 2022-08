Tsahal renforce sa présence à la frontière de Gaza par crainte d'une attaque du Jihad islamique

Les tensions se sont accrues après l'arrestation du chef de l'organisation terrorise à Jénine, en Cisjordanie

L’armée israélienne a renforcé autour de la bande de Gaza mercredi leur division de Gaza afin de sécuriser au mieux les routes le long de la frontière.

Des troupes ont été disposées à proximité du territoire contrôlé par le Hamas qui a été fermé par crainte d'une attaque contre des civils ou des soldats par le groupe terroriste palestinien du Jihad islamique.

Par ailleurs, les restrictions routières près de la bande de Gaza ont été maintenues pour la deuxième journée consécutive. Israël a averti les groupes terroristes basés dans le territoire palestinien qu'il répondrait avec force à tout acte de vengeance, après la récente arrestation de Bassem Saadi, chef du Jihad islamique en Cisjordanie.

L'armée israélienne a indiqué qu'elle déployait 100 troupes de réservistes et trois compagnies d'appelés pour aider à maintenir les civils hors des zones restreintes, qui sont désormais sous la menace de tirs de missiles guidés antichars ou d'attaques de snipers.

Le commandement sud de Tsahal et la défense aérienne sont également en état d'alerte pour faire face à la possibilité de tirs de roquettes.

Dans l’après-midi, le Premier ministre Yaïr Lapid a réuni le cabinet de sécurité pour évoquer les tensions actuelles.

Selon son bureau, Yaïr Lapid a été mis à jour de la situation par des hauts responsables de la défense, et les membres du cabinet ont discuté des évaluations actuelles d'Israël et des actions à mener face à la menace d'une possible attaque du Jihad islamique à la frontière.

"Le Premier ministre continue de recevoir des mises à jour régulières sur la situation dans la zone entourant Gaza et tient des réunions d'information plusieurs fois par jour", a déclaré son bureau.

Les tensions autour de la bande de Gaza se sont subitement accrues mardi après l'arrestation de Bassem Saadi à Jénine lundi soir.

Son arrestation et les vidéos le montrant traîné par des soldats ont attisé la colère des Palestiniens et les rumeurs selon lesquelles il avait été tué.

En réponse à l'arrestation de Saadi, le groupe basé à Gaza a annoncé qu'il déclarait un état d'"alerte" et augmentait la "préparation" de ses combattants.

Tsahal a ensuite transmis aux journalistes des images semblant montrer Saadi en bonne santé, dans le but d'apaiser les tensions.

Face aux craintes d'une attaque imminente, Channel 12 a rapporté que des responsables israéliens ont transmis un message aux dirigeants du Jihad islamique et du Hamas, via l'Égypte, indiquant que Jérusalem n'était pas intéressée par une nouvelle série de combats, mais qu'elle répondrait durement à toute attaque ou violation de sa souveraineté.

Selon le Shin Bet, Saadi, 61 ans, est à l'origine de la création d'une "force militaire importante du Jihad islamique dans le nord de la Cisjordanie, et à Jénine en particulier".

"Sa présence a été un facteur important de la radicalisation des agents de l'organisation sur le terrain", a ajouté le Shin Bet.